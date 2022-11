Clujeanul acuzat ca a tepuit zeci de persoane cu un milion de euro, trimis in judecata

Dosarul teparului Vlad Mornea, cel care a luat imprumut de la oameni un milion de euro, a fost trimis in judecata.Mornea este tot in stare de arest si va fi judecat la Judecatoriei Cluj-Napoca. Victimele acestuia, 18 persoane sau societati comerciale, au de incasat un milion de euro. Multi oameni au si renuntat la pretentii, pentru ca nu mai cred ca au ce sa recupereze.Vlad Mornea este din Campia Turzii si a fost arestat preventiv in 1 august 2022. Anchetatorii au facut perchezitii, dupa ce ... citeste toata stirea