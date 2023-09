Clujeanul calcat de "mascati" intr-un dosar de fals in inscrisuri oficiale ar fi politist local in Campia Turzii.Conform refleqtmedia.ro, numele politistului local este Stelian Bentan. Acesta este fost angajat al Ministerului de Interne.Amintim, perchezitii in urma cu cateva zile in Campia Turzii.Anchetatorii arata ca din cercetari a reiesit ca in cursul anului 2020, un barbat, de 48 de ani, din Campia Turzii, ar fi produs si inmanat trei permise de conducere unor barbati, prezentandu-le ... citeste toata stirea