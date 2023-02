Clujeanul care a condus rupt de beat pe cel mai periculos drum din Cluj, unde a provocat un accident, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare.Un clujean de 27 de ani care a provocat un accident in Floresti conducand beat si fara permis de conducere a fost condamnat la inchisoare cu executare, a atacat decizia la Curtea de Apel, dar apelul i-a fost respins in urma cu cateva zile, astfel ca sentinta a ramas definitiva. Dupa accident a incercat sa induca in eroare politistii, ... citeste toata stirea