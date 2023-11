Clujeanul care a inselat o multime de persoane inchiriind in mod nereal apartamentul parintilor sai pe durata festivalului Untold a fost condamnat definitiv la ani de zile de inchisoare cu executare, pentru inselaciune.Curtea de Apel Cluj a respins in urma cu doua zile apelul inculpatului la sentinta instantei de fond, Judecatoria Cluj-Napoca, ce l-a condamnat, in total, la 3 ani, 7 luni si 20 de zile de inchisoare in regim de detentie. Au fost probate, la proces, nu mai putin de 21 de acte ... citeste toata stirea