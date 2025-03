Clujeanul care a luat la bataie mai multi elevi in Manastur a fost condamnat la inchisoare cu executare, definitiv, de catre Curtea de Apel, dupa ce pe fond a fost condamnat cu suspendare.Agresorului i-au fost majorate in apel pedepsele - de la trei luni la sapte luni de inchisoare sau dupa caz de la sase luni la noua luni de inchisoare, in total patru infractiuni de lovire si alte violente, contopite de instanta cu pedeapsa de un an si trei luni de inchisore pentru tulburarea linistii ... citește toată știrea