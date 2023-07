Soferul clujean care a plonjat cu masina in apele raului Aries, in urma unui accident rutier pe DN75, in afara localitatii Lungesti, a fost gasit mort dupa 9 zile. Amintim ca, incidentul a avut loc in data de 22 iunie."La data de 1 iulie a.c., in jurul orei 13.30, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Turda au fost sesizati despre faptul ca pe albia raului Aries, in localitatea Moldovenesti a fost observat cadavrul unei persoane.La locul sesizat s-a deplasat o echipa operativa, in vederea ... citeste toata stirea