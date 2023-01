Clujeanul care a spart mai multe aparate de jocuri de noroc in Floresti in urma cu doi ani a fost condamnat definitiv la plata a aproximativ doua mii de euro - zile-amenda plus inca pe-atat ca pagube materiale.Autorul a fost trimis in judecata anul trecut si condamnat in prima instanta, la Judecatoria Cluj-Napoca, dar Parchetul a facut apel, care a fost admis la Curtea de Apel. Capetele de acuzare - infractiunile de distrugere in forma continuata si tulburarea ordinii si linistii publice.In ... citeste toata stirea