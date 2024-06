Clujeanul, care a suferit ieri un accident grav dupa ce s-a rasturnat cu ATV-ul, a murit! "Pacat ca au ramas doi copii in urma lui!"

Clujeanul care s-a rasturnat cu ATV-ul la Dabaca, judetul Cluj, a murit la spital in urma ranilor suferite. Clujeanul in varsta de 40 de ani s-a rasturnat cu ATV-ul in apropiere de localitatea Dabaca, din judetul Cluj. Echipaje din cadrul Punctului de Lucru Jucu au intervenit rapid la fata locului, unde au gasit barbatul cu multiple traumatisme si in stop cardio-respirator.Pompierii au inceput imediat manevrele de resuscitare, fiind sprijiniti si de un echipaj medical din cadrul Serviciului ... citește toată știrea