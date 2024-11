Clujeanul care a trecut prin doua razboaie mondiale! Are 109 ani de viata si povesti uimitoare. A luptat in Caucaz si Peninsula Crimeea

Colonelul (rtr.) Iosif Rus, nascut in comuna Esaga, judetul Cluj, este clujeanul care a trecut prin doua razboaie mondiale, iar de curand a implinit 109 ani.Veteranul de razboi s-a nascut pe 28 octombrie 1915, intr-o familie cu 4 copii din localitatea Ghiolt, comuna Esaga, judetul Cluj. Tatal micului Iosif a fost prizonier in Primul Razboi Mondial, iar pe mama a pierdut-o in anul 1918.In ciuda acestor greutati a mers la scoala, iar dupa finalizarea studiilor liceale, a obtinut diploma de ... citește toată știrea