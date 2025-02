Clujeanul care conduce Senatul trage un semnal de alarma: "Vor sa aduca tara intr-o criza profunda, sa genereze haos si dezordine"

Clujeanul Mircea Abrudean, in prezent presedinte al Senatului, a tras un semnal de alarma in legatura cu motiunea de cenzura care a fost depusa in aceasta saptamana in Parlament. El sustine ca partidele politice extremiste vor sa destabilizeze Romania.Senatorul a transmis un mesaj prin care condamna partidele care au depus motiunea de cenzura, prin care se cere demiterea Prim-ministrului: "Parlamentarii partidelor extremiste vor sa aduca tara intr-o criza profunda, sa genereze haos si ... citește toată știrea