Clujeanul care s-a urcat beat si fara permis la volan, si care a provocat un accident in urma cu doua zile, a fost arestat preventiv.In cursul zilei de ieri 24 aprilie barbatul de 49 de ani, din comuna Viisoara, cercetat in cadrul unui dosar penal sub aspectul infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, a fost prezentat judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Turda, care a dispus masura ... citește toată știrea