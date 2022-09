Clujeanul care si-a omorat mama si bunica in Baciu, dus in instanta cu propunere de arestare preventiva UPDATE A fost arestat

Autorul dublei crime de ieri din Baciu a fost prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva, in aceasta dupa-masa, dupa ce si-a injunghiat mama si bunica.Anchetatorii sustin ca ieri in jurul amiezii, in timp ce se afla in locuinta familiala din Baciu, suspectul le-a injunghiat pe mama si bunica sa, in varsta de 58 si respectiv 84 de ani, prin aplicarea mai multor lovituri cu corpuri dure, la nivelul capului. Suspectul a mai suferit condamnari anterioare pentru infractiuni ... citeste toata stirea