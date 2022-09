Clujeanul care si-a omorat mama si bunica in bataie in urma cu cateva zile in Baciu a contestat decizia instantei de a-l aresta preventiv.Omar Jamal Al Shamali a fost arestat preventiv in urma cu cateva zile pentru 30 de zile, de catre instanta Tribunalului Cluj. Acesta a atacat insa decizia imediat, la Curtea de Apel Cluj, unde solicitarea acestuia a fost programata maine pentru solutionare.Anchetatorii sustin ca ieri in jurul amiezii, in timp ce se afla in locuinta familiala din Baciu, ... citeste toata stirea