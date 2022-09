Clujeanul care si-a omorat mama si bunica in urma cu cateva zile in Baciu a fost condamnat la un an de inchisoare in urma cu cateva luni dupa ce a snopit in bataie un barbat in Parcul Feroviarilor, dar se plimba liber

Clujeanul care si-a omorat mama si bunica in urma cu cateva zile in Baciu a fost condamnat la un an de inchisoare in urma cu cateva luni dupa ce a snopit in bataie un barbat in Parcul Feroviarilor.Faptele s-au petrecut in 10 martie 2016, in jurul amiezii; vicitma se afla in parcul Feroviarilor cand s-a intalnit cu trei baieti pe care ii cunostea dupa porecla, intre care si inculpatul Al Shamali Omar Jamal. Persoana vatamata a aratat ca inculpatul se afla sub influenta drogurilor si acesta a ... citeste toata stirea