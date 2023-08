Clujeanul care si-a omorat mama si bunica, pe fondul consumului de droguri, in Baciu, a fost condamnat la inchisoare pe viata.Prin rechizitoriul din 28 decembrie 2022 si inregistrat in 4 ianuarie 2023 pe rolul Tribunalului Cluj inculpatul Al Shamali J. Omar Jamal a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie in modalitatea omorului calificat.Anchetatorii au aratat ca in 31 august anul trecut, inainte de ora 14.41, in locuinta ... citeste toata stirea