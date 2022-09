Clujeanul care si-a omorat prietena in luna mai strangand-o de gat pentru ca nu a vrut sa se casatoreasca cu el, a abandonat cadavrul dupa care s-a ascuns si a fost gasit doar dupa cateva zile, a fost trimis in judecata, dupa ce in acest interval a fost arestat preventiv.Vorbim despre Bone Ferenc, clujeanul de 43 de ani care si-a strans de gat prietena pana a omorat-o, dupa care a plimbat cadavrul pana in Oradea, unde s-a ascuns intr-un vagon dezafectat.Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj ... citeste toata stirea