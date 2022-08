Clujeanul care si-a omorat prietena strangand-o de gat, Bone Ferenc, ramane in arest preventiv inca 30 de zile, a decis azi Tribunalul Cluj.Instanta a admis azi propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, care a cerut azi prelungirea masurii arestarii preventive a lui Bone Ferenc, cu inca 30 de zile incepand din 25 august, data la care expira precedenta decizie de arest preventiv. Bone Ferenc se afla in arest preventiv in cadrul IPJ Salajj, din 28 mai. Cel arestat a socat o tara ... citeste toata stirea