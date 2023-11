Clujeanul condamnat la ani grei de inchisoare cu executare pentru pedofilie, dat in urmarire generala si prins in Italia, a fost adus in tara pentru ispasirea pedepsei. E vorba de Mihai Pop, "DJ Boros", cunoscut in anii '90 pentru piesa "Dozatorul", si care infiintare o scoala de dans pentru elevi, in Manastur.Ministrul Justitiei Alina Gorghiu a anuntat ca clujeanul Mihai Bogdan Pop, "fugarul pedofil", a fost adus in tara din Italia. Acesta a fost condamnat la o pedeapsa de zece ani de ... citeste toata stirea