Clujeanul condamnat la inchisoare cu executare pentru ultraj a scapat cu suspendare, in apel.Curtea de Apel a decis in urma cu cateva zile sa admita apelul inculpatului la decizia instantei inferioare, care il condamnase la inchisoare cu executare. In 29 noiembrie instanta a decis sa modifice modalitatea de individualizare a executarii pedepsei si sa dispuna suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de un an si sase luni de inchisoare, cu termen de spraveghere de trei ani. Decizia e ... citeste toata stirea