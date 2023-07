Directorul SRI, clujeanul Eduard Hellvig, si-a anuntat azi demisia din functia de director al Serviciului, afirmand ca si-a indeplinit obiectivele pe care si le-a propus, de modernizare a institutiei.Hellvig a transmis azi un discurs in care a anuntat ca SRI a transmis pe 23 iunie catre Comisia de Control Raportul de activitate aferent anului 2022. Este un document clasificat pana in momentul in care va fi discutat in Comisie si inaintat spre dezbatere plenului reunit al Parlamentului. ... citeste toata stirea