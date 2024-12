Clujeanul Gabor Tompa ramane presedintele Uniunii Teatrelor din Europa pentru inca un mandat de doi ani.A doua Adunare Generala a Uniunii Teatrelor din Europa (UTE) din acest an a avut loc in 8 decembrie, in Portugalia, la Teatro Nacional Sao Joao (TNSJ) din Porto. Reuniunea a reprezentat evenimentul de inchidere al Conferintei Internationale de Dramaturgie, organizata in comun de TNSJ si UTE. Membrii Uniunii s-au reunit intr-una dintre salile de spectacole ale TNSJ, Teatro Carlos Alberto, ... citește toată știrea