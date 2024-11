Clujeanul Levente Molnar are un nou rol spectaculos intr-o productie internationala: Europa Centrale, in regia lui Gianluca Minucci. Molnar a jucat si in Son of Saul, film castigator al premiului Oscar

Actorul teatrului maghiar din Cluj, Levente Molnar are un rol principal in Europa Centrale, filmul italianului Gianluca Minucci aflat in competitia oficiala la cea de 42 a editie a Festivalul International de Film de la Torino.Filmul este un "kammerspiel" metafizic despre lupta politica, tradare, nebunie, care se concentreaza pe un cuplu de comunisti exilati in timpul unei calatorii cu trenul, arata urban.ro.Actiunea este plasata in primele luni ale celui de-al Doilea Razboi Mondial cand un ... citește toată știrea