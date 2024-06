Clujeanul Marius Balo, in greva foamei de 20 de zile pentru o romanca inchisa in China. Cazul Alinei Apostol ignorat total de autoritati

Marius Balo, clujeanul care a fost intemnitat, opt ani, intr-o inchisoare din China, se afla in cea de-a 20-a zi de greva a foamei pentru a determina Ministerul Justitiei sa faca demersurile necesare pentru transferul Alinei Apostol in tara.Cazul Alinei Apostol, traducatoarea inchisa de 7 ani in China pentru o frauda bancara, este ignorat de premierul Marcel Ciolacu, presedintele Senatului - Nicolae Ciuca si ministrul Justitiei - Alina Gorghiu.Traducatoarea se afla de sapte ani in inchisoare, ... citește toată știrea