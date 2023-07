Premierul Marcel Ciolacu l-a numit pe Mircea Abrudean in functia de secretar general al Guvernului, la propunerea PNL, in ciuda numeroaselor scandaluri.Luni seara, a aparut in Monitorul Oficial decizia de eliberare a lui Mircea Abrudean din functia de sef al Cancelariei prim-ministrului si pe de alta parte decizia de numire in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.Initial, Marcel Ciolacu a refuzat sa-l numeasca pe Mircea Abrudean in functia de secretar general al ... citeste toata stirea