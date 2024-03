Clujeanul retinut dupa ce ar fi cultivat canabis in propria locuinta, dus ieri la instanta, a fost arestat preventiv.Instanta si-a insusit propunerea procurorilor de arestare preventiva a presupusului dealer de droguri, astfel ca a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile.Amintim, cultura de cannabis depistata la Cluj, cultivatorul ar fi vandut drogurile. Anchetatorii arata ca un clujean in acest an ar fi detinut si comercializat canabis, pentru sume cuprinse intre 1.000 si 2.000 de ... citește toată știrea