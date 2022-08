Clujeanul Vlad Pop a ajuns pe cel mai inalt varf din muntii Kilimanjaro. Acesta strange bani pentru o cauza nobila

Clujeanul Vlad Pop a ajuns miercuri, 31 august, pe cel mai inalt varf al muntilor Kilimanjaro din Africa.Clujeanul a pornit in aceasta aventura, ajungand intr-un final la o inaltime de 5.895 de metri, pentru a aduna bani pentru copiii bolnavi de cancer de la Asociatia Magic, asociatie din care si acesta face parte. "Suntem pe Kilimanjaro, cel mai inalt varf din Africa. Am ajuns dupa 3 zile si 6 ore, am urcat pe rura Umbwe", a transmis Vlad Pop.Tanarul a ajuns cu bine alaturi de echipa sa pe ... citeste toata stirea