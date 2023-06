O clujeanca a relatat o scena observata la centrul comercial Vivo, in parcare, unde mai multe persoane care pretindeau ca nu pot vorbi, dar cand au fost chestionati au devenit agresivi si, culmea, vorbeau foarte bine."Este TIFF-ul si alte multe evenimente in Cluj-Napoca. Am asistat pe Eroilor si la VIVO azi la o escrocherie. Nu va lasati pacaliti. Umbla un grup de tineri, unii tigani, cu o mapa, pretind ca sunt surdo-muti si cer bani pentru asociatie.La VIVO am asistat la o scena: doi ... citeste toata stirea