Clujeni care gazduiesc 11 ucraineni, sunt pusi acum sa plateasca taxa de salubritate pentru fiecare

O familie din Cluj-Napoca gazduieste in Luna de Sus 11 refugiati din Ucraina, dar acum s-au trezit ca trebuie sa plateasca taxa de salubritate (gunoiul menajer) la Floresti, pe langa ajutorul pe care l-au oferit."Gazduim, din 6 martie, 11 persoane din Ucraina si azi (luni) am mers la Primaria Floresti cu actele pentru ajutorul de 20 lei/zi/ persoana pe luna Martie. Am aflat cu stupoare ca trebuie sa ii inscriu pe cei 11 refugiati la gunoi, cu toate ca pana acum gunoaiele facute de ei le-au ... citeste toata stirea