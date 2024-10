Clujeni cercetati pentru trafic de droguri si operatiuni cu substante psihoactive.Azi politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii DIICOT Cluj, efectueaza trei perchezitii domiciliare, in Cluj-Napoca si Dej, in doua cauze penale separate, privind savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, respectiv efectuarea ilegala de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, in forma continuata si detinere de droguri de ... citește toată știrea