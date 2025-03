Clujeni, pregatiti-va de "apocalipsa"! In aprilie 2025 incep lucrarile la pasajul de pe DN 1 in Floresti. Boc:"Exista un plan de trafic aprobat de politie"

Incep lucrarile la pasajul de pe DN1, in apropierea viitorului Spital Regional de Urgenta din Floresti. Traficul va fi puternic afectat!Incepand din aprilie 2025, Clujul va asista la lucrari semnificative de infrastructura pe DN1, in zona viitorului Spital Regional de Urgenta din Floresti, judetul Cluj. Proiectul prevede constructia unui pasaj suprateran de 58 de metri lungime, care face parte din planul amplu de largire a DN1 la sase benzi. In plus, sub pasaj va fi amenajat un sens giratoriu ... citește toată știrea