Clujenii ar putea iesi cu 2 ani mai devreme la pensie. Noua initiativa legislativa urmeaza sa fie dezbatuta in Camera Deputatilor

Locuitorii din zonele intens poluate din Romania, printre care se numara mai multe zone din judetul Cluj, ar putea iesi cu 2 ani mai repede la pensie. O noua initiativa legislativa urmeaza sa fie dezbatuta in Camera Deputatilor.Initiativa propune revenirea la un drept anulat de noua lege a pensiilor, intrata in vigoare la 1 septembrie, care permitea reducerea varstei de pensionare cu doi ani pentru persoanele care au lucrat in astfel de regiuni. Potrivit acestei modificari, daca un angajat a