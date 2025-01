Clujenii ar putea plati o taxa de "decongestionare a traficului", daca vin cu masinile in centru, ca in Londra si New York. Cine vrea sa introduca taxa?

Cluj-Napoca, unul dintre cele mai aglomerate orase din Romania, ar putea avea o "taxa de decongestionare a traficului" pentru soferii care circula in zonele centrale. Ideea apartine unui deputat de Iasi si este inspirata din exemple internationale, precum New York si Londra, unde taxele de congestie au avut succes in reducerea traficului si in generarea de fonduri pentru imbunatatirea transportului public.Vasile Citea, deputat PSD din Iasi, a propus aceasta masura si pentru marile orase din ... citește toată știrea