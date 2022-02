Clujenii au facut peste 1,2 milioane de genuflexiuni pentru 60.000 de bilete de autobuz la Statia de Sanatate

In cele cinci luni si jumatate de functionare a Statiei de Sanatate, care a fost deschisa la 23 august 2021, in centrul orasului Cluj-Napoca, clujenii au reusit sa faca peste 1,2 milioane de genuflexiuni. Efortul se cumuleaza in peste 120.000 de minute de miscare."Ne bucuram ca am initiat un proiect cu o priza atat de mare la public si ca am determinat atat de multa lume, de toate varstele sa faca miscare. Acum mai mult ca niciodata, credem ca este absolut necesar sa ii acordam sportului mai ... citeste toata stirea