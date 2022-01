Clujenii au pus umarul si au impins un autobuz blocat in cartierul Buna Ziua din cauza viscolului. Poleiul a pus probleme serioase de dimineata in traficul din Cluj-Napoca

Mai multi clujeni au pus umarul si au impins un autobuz ramas blocat din cauza viscolului si zapezii in cartierul Buna Ziua. Autobuzul deservea linia 21 care circula pe ruta centru - cartier Buna Ziua si a avut probleme cu deplasarea.Gestul oamenilor care au oprit masinile ca sa ajute la punerea in circulatie a autobuzului a fost filmat cu o camera de bord a unui alt conducator auto. Evenimentul a avut loc in seara zilei de 17 ianuarie si filmarile au fost postate pe Facebook.In ... citeste toata stirea