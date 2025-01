Clujenii au sarbatorit cu fast Unirea Principatelor Romane! Atmosfera emotionanta si IMAGINI SUPERBE de la eveniment

Astazi , 24 ianuarie , clujenii au sarbatorit unul dintre cele mai importante evenimente din istoria Romaniei , Unirea Principatelor Romane. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, ales la 5 ianuarie in Moldova si la 24 ianuarie 1859 in Esara Romaneasca, a demarat procesul care mai apoi avea sa devina ceea ce toti numim si iubim astazi , Romania.Ceremonia militara si religioasa s-a desfasurat in prezenta prefectului judetului Cluj, doamna Irina Munteanu , a loctiitorului comandantului Diviziei 4 ... citește toată știrea