Clujenii au umor! Val de urari inedite pentru un sofer care si-a parcat masina intr-o intersectie: "Fie ca Anul Nou sa ii aduca putin obraz"

Un sofer care si-a parcat masina in buza unei intersectii din Cluj-Napoca a fost asaltat de un val de "urari", dupa ce imaginile cu parcarea au ajuns pe retelele de socializare."Sper ca anul nou sa te prinda cu masina acasa, nu in Someseni", a scris autorul imaginilor.Nici ceilalti internauti nu s-au lasat mai prejos si si-au adaptat criticile intr-un stil festiv, astfel incat sa fie in ... citește toată știrea