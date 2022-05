Clujenii care erau in cautare de liniste rurala au nimerit intr-un alt "cartier" al Clujului. Florestiul, sufocat de blocuri si locuitori

Cea mai mare comuna din Romania, a inceput sa se dezvolte din ce in ce mai mult cu trecerea timpului. Este vorba despre comuna Floresti, judetul Cluj, acolo unde numarul locuitorilor se apropie acum de 50 de mii, dublu fata de anul 2012 si de sapte ori mai mare ca in urma cu 20 de ani. Numai in ultimele sase luni, peste 1.200 de oameni si-au facut buletin de Floresti."Exodul" spre Floresti dinspre municipiul Cluj-Napoca a inceput dupa anul 2002, atunci cand oamenii cautau linistea de la sat in ... citeste toata stirea