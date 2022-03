Clujenii care gazduiesc in propriile case refugiati ucrainieni pot cere de la Primarie decontarea cheltuielilor cu hrana, care sunt conditiile

Clujenii care gazduiesc in propriile case refugiati ucrainieni pot cere de la Primarie decontarea cheltuielilor cu hrana, in valoare de 20 de lei zilnic pentru fiecare persoana gazduita.Cetatenii din Cluj-Napoca care gazduiesc cetateni ucrainieni beneficiaza de decontarea din bugetul Inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta Cluj a cheltuielilor cu hrana in valoare de 20 de lei zilnic pentru fiecare persoana gazduita. Acestia trebuie sa indeplineasca o serie de conditii - trebuie sa ... citeste toata stirea