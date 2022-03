Clujenii care gazduiesc refugiati ucraineni primesc bani de hrana de la bugetul de stat

Persoanele fizice de pe raza municipiului Cluj-Napoca care gazduiesc cetateni straini sau apatrizi aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiaza de decontarea din bugetul Inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta Cluj a cheltuielilor cu hrana in valoare de 20 de lei/zi/persoana gazduita.Care este procedura de decontare a banilorPersoanele fizice depun in primele 3 zile lucratoare ale fiecarei luni pentru luna precedenta, la registratura ... citeste toata stirea