Clujenii care isi duc copiii la scoala cu masina, suparati ca Politia Locala ii amendeaza daca parcheaza ilegal: "Fac abuz de functie. E penibil ce fac"

Clujenii care isi duc copiii la scoala cu masina sunt revoltati cand ceilalti participanti la trafic le atrag atentia cand isi parcheaza masinile in locuri nepermise si incurca circulatia.De fiecare data, anul scolar incepe in Cluj-Napoca cu noi probleme in trafic. Astfel, certurile intre soferi sunt imposibil de tinut in frau.Insa, parintii aleg sa-si verse nemultumirea si pe politistii locali care ii amendeaza, asa cum prevede legea, atunci cand nu respecta regulile de circulatie.Un ... citește toată știrea