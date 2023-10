Clujenii care locuiesc pe strada Mihai Romanul din Buna Ziua se plang pe atitudinea indiferenta a administratiei locale, care ii penalizeaza constant in loc sa le ofere o solutie la lipsa locurilor de parcare. Oamenii cer identificarea unor locuri de parcare in zona, pentru a nu deranja pe nimeni, insa pana acum au vazut doar ridicari si amenzi.Cei care locuiesc in zona zic ca toate sesizarile sunt inchise pe motiv ca circulatia se desfasoara pe ambele sensuri pe aceasta strada. Insa, oamenii ... citeste toata stirea