Clujenii care locuiesc pe o strada din Grigorescu se simt umiliti: "Lipsa de profesionalism a celor de la Apa Somes e fara margini, locuim intr-un oras"

Clujenii care locuiesc pe strada Buzau din cartierul Grigorescu spun ca se simt umiliti de cei de la Compania de Apa Somes. Oamenii au asteptat ieri o zi intreaga sa li se furnizeze apa in urma unei intreruperi, insa situatia nu a fost remediata in timp util.Mai mult de atat, oamenii se plang ca asemenea intreruperi au fost dese si lungi in ultima luna si se simt de parca ar locui intr-un sat, nu in orasul in care platesc "impozite de 5 stele"."Este inadmisibil ca in secolul XXI, era ... citește toată știrea