Clujenii care trebuiau sa zboare din Malmo, inclusiv un grup de elevi, au dormit pe jos in aeroport, dupa anularea cursei. WizzAir nu le-a oferit nimic!

Pasagerii zborului de Cluj din Malmo, printre care un grup de elevi, au dormit pe jos azi-noapte in aeroport, dupa ce zborul a fost anulatZborul Wizz Air programat sa plece din Malmo catre Cluj-Napoca la ora 22:10, in data de 2 noiembrie 2024, a fost anulat din motive tehnice, lasand pasagerii blocati peste noapte in aeroport. Aflat la 30 de kilometri de oras, compania aerieana nu a oferit nici o alternativa de transport sau cazare pentru cei afectati.Distanta fata de oras si lipsa ... citește toată știrea