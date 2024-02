Clujenii cer amenajarea unor parcari pentru biciclete pe spatiile verzi nefolosite: "Lipsa infrastructurii adecvate nu incurajeaza transportul sustenabil"

Clujenii care locuiesc pe strada Sesului, cer Primariei Cluj sa amenajeze o parcare pentru biciclete pe un spatiu verde nefolosit si inestetic situat la numarul 31-33. Oamenii zic ca lipsa unei infrastructuri adecvate nu incurajeaza transportul sustenabil, asta desi din ce in ce mai multi cetateni adopta acest mijloc de transport."Va solicitam sprijinul in amenajarea unei parcari pentru biciclete pe un spatiu verde nefolosit si inestetic situat pe Str. Sesului 31-33 Din ce in ce mai multi ... citește toată știrea