Clujenii cer Politiei Locale sa patruleze constant malurile Somesului: "Sa sanctioneze persoanele care nu tin cainii in lesa"

Deranjati de proprietarii de caini care isi plimba animalele de companie fara lesa, pe malurile Somesului, unii clujenii solicita Primariei zona sa fie patrulata constant de politistii locali.Oamenii zic ca au observat aceleasi persoane umbland cu "cainii dezlegati" si vor ca acestia sa fie sanctionati, iar adesea echipajul de politie ar ajunge prea tarziu in zona."Sambata, 27.04.2024 ora 9:40 am sunat la politia locala in vederea sanctionarii persoanelor care nu tin cainii in lesa pe malul ... citește toată știrea