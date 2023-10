Clujenii cer instalarea unei toalete publice in parcul de pe malul lacului din Gheorgheni, pentru ca e cam dificil sa ajunga la mall, daca e o urgenta."Oare s-ar putea amplasa o toaleta ecologica (de preferat cu autocuratare) in zona spatiului verde de langa lac? Sunt foarte multe persoane care frecventeaza zona, si in jurul lacului si pe spatiul verde, in special foarte multi copii, si nu ... citeste toata stirea