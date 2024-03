Clujenii cer un magazin in Parcul Central: "Nu exista nici un loc de unde putem cumpara o apa sau un pachet de biscuiti pentru copii"

Clujenii care merg cu copiii in Parcul Central spun ca resimt lipsa unui magazin in zona. Oamenii se plang ca nu au un loc unde ar putea cumpara o banala sticla de apa pentru copii sau un pachet de biscuiti."A mai observat cineva necesitatea unui magazin alimentar in parcul central?Nu exista nici un loc de unde putem cumpara o apa sau un pachet de biscuiti pentru copii, nimic. Toate sunt in alte ... citește toată știrea