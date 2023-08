Clujenii fac haz de necaz dupa o zi caniculara in care au fost nevoiti sa suporte mirosul pestilential care a ajuns pana in oras de la rampa de gunoi de la Pata Rat. Cetateni inventivi, clujenii l-au taxat pe Emil Boc cu o imagine expresiva a unui potential brand de parfumuri."PATA RAT, eau de perfume. Cu esenta de rahat, tulpina de gunoaie putrede si cu aroma de lipsa de respect pentru cetateni", se arata pe cutia parfumului de 5 stele, care a aparut in mediul online.Amintim ca, sute de ... citeste toata stirea