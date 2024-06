Clujenii de la periferia Clujului cer linii dedicate pentru transportul elevilor la scolile din centru: "Acum alternativa sunt 2 autobuze sau masina"

Intr-o cerere adresata Primariei Cluj-Napoca, locuitorii din zona Campului, solicita introducerea unor linii dedicate pentru transportul elevilor catre scolile situate in centrul orasului.Aceasta cerere vine in contextul lipsei scolilor in zona Campului, fortand multi elevi sa frecventeze scoli din centrul orasului, in special pe cele cu predare in limbi materne, cum ar fi maghiara si germana."Dat fiind faptul ca in zona Campului nu sunt scoli, majoritatea elevilor fiind inscrisi la scoli ... citește toată știrea