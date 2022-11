Clujenii de pe strada Iuliu Maniu 3 acuza ca Primaria Cluj-Napoca i-a lasat fara gaz in plina iarna

Clujenii care locuiesc pe strada Iuliu Maniu, nr. 3, sustin ca Primaria Cluj-Napoca isi bate joc de ei si nu urgenteaza lucrarile de racordare la reteaua de gaz.Municipalitatea detine imobilul, iar acolo au fost facute in vara lucrari de instalare a unei centrale termice ce bloc si de schimbare a instalatiei electrice. Chiar daca acum e noiembrie, nimeni nu s-a grabit sa dea in folosinta centrala, iar locatarii se incalzesc la resou."Nu avem gaz in plina iarna. In vara a fost montata o ... citeste toata stirea